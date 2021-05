Rød start på New York-børsen

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 14.052,99 poeng mens Dow Jones står i 33.847,06 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,63 prosent.

Aksjene i Google-eier Alphabet stiger 4,2 prosent i etter at selskapet presenterte kvartalstall som var bedre enn forventet.

Prøveballong?

Onsdag kveld rettes fokus mot verdens viktigste sentralbank, amerikanske Federal Reserve.

«Vi kan være temmelig sikre på at politikken vil bli holdt uendret, med et styringsrenteintervall på rekordlave 0-0,25 prosent, og verdipapirkjøp på minst 120 milliarder i måneden. Spørsmålet er om sentralbanksjef Powell allerede nå vil sende ut en prøveballong, og hinte om at tidspunktet for at de ekstreme stimulansene trappes ned nærmer seg», skriver DNB Markets i en oppdatering onsdag.

Meglerhuset tror Fed vil starte nedtrappingen av verdipapirkjøpene tidlig neste år.

«I så fall bør de varsle markedene, som har blitt sterkt påvirket av stimulansene, om dette i god tid før dette. Men april-møtet er neppe et egnet tidspunkt», skriver DNB Markets.

Endelige tall fra USAs handelsdepartement viser at grossistlagrene i USA økte med 1,4 prosent i mars, sammenlignet med måneden før.