Svak nedgang på Wall Street etter rentebeslutning

Den gleden ble midlertid kortvarig.

Etter at den amerikanske sentralbanken onsdag kveld annonserte at styringsrenten forble uendret steg kursen hos Nasdaq, Dow Jones og S&P 500. Gleden ble i midlertid kortvarig, da alle tre børsene stengte med nedgang.

Dow Jones endte ned 0,48 prosent, til 33.823,34. Det ble nok en god dag for Chevron som steg mest av alle på børsen, med 2,39 prosent, til 105,16 dollar per aksje. Amgen gjorde det dårligst og falt 7,22 prosent, til 236,75 dollar per aksje.

S&P 500 falt marginalt, med 0,08 prosent, til 4.183,45.

Teknologibørsen Nasdaq falt med 0,42 prosent, til 13.901,62.

Facebook-aksjen så en oppgang på 1,16 prosent, før selskapet annonserte første kvartalsrapport for 2021 etter børsen stengte – et kvartal hvor selskapet utestengte tidligere president Donald Trump fra sine platformer. I etterhandelen steg aksjen etter at de knuste analytikernes forventninger.

Gull, olje, VIX og krypto