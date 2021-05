Aksje stiger markant etter milliardkontrakt med Nikola

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.100,31, opp 0,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner.

Torsdag morgen er preget av et skikkelig resultatrush. Se alle selskapene som har levert førstekvartalstall her.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 1,16prosent til 67,78 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,10 prosent til 64,33 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 67,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Høyere olje- og gasspriser og nedsalg av fornybareiendeler bidro til et løft i Equinors resultater i første kvartal. Det sender aksjen opp 3,28 prosent til 177,78 kroner.

Aker BP-aksjen styrkes 1,26 prosent til 241,50 kroner.

Opp

Heaxgon Composites -datter har nå landet milliardkontrakt med den amerikanske lastebilprodusenten Nikola. Det sender aksjen opp 7,60 prosent til 51,65 kroner.

Spetalen-favoritt og børsnykommer, Bergen Carbon Solutions, melder at de har signert en intensjonsavtale med et japansk selskap som ønsker å utvikle forretningsforhold. Aksjen fyker dermed opp 29,95 prosent til 46,10 kroner, og er den siste uken opp over 160 prosent.

Orkla -aksjen stiger 3,51 prosent til 85,50 kroner etter solid førstekvartalstall. Tungvekteren knuste forventningene og skuffet inn et justert driftsresultat på 1,3 milliarder kroner i første kvartal.

Europris fortsatte den sterke topplinjeveksten og leverte tidenes beste kvartalsresultat. Aksjen styrkes 4,26 prosent til 59,90.

Rødt

DNB rapporterte langt bedre tall enn på samme tid i fjor, og leverer et resultat som er nesten 20 prosent bedre enn analytikerne hadde ventet. Aksjen faller imidlertid likevel 0,41 prosent til 184,50 kroner.

Aksjen som foreløpig faller mest torsdag er Airthings . Også de har levert tall for første kvartal, men veksten har kostet og selskapet mangedoblet tapene. Aksjen er nå ned 4,62 prosent til 9.90 kroner.

Dagens foreløpig mest omsatte aksje er Cadeler, som faller 6,43 prosent til 34,90 kroner. Selskapet meldte rett før midnatt onsdag at de har hentet 794 millioner kroner i en rettet emisjon.

Røkke-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind faller henholdsvis 5,95 prosent til 17,22 kroner og 5,78 prosent til 6,72 kroner torsdag. Det skjer etter en melding om at staten nå trekker seg helt ut og dumper aksjer for totalt 780 millioner kroner.