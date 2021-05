Tungvektere driver jakten på nye rekorder

Oslo Børs er på god vei mot ny rekord torsdag. I lunsjtider er hovedindeksen opp 0,8 prosent til 1.101,00 poeng. Tidligere torsdag har indeksen vært oppe i ny all-time high, på 1.101,41 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,9 milliarder kroner.

Oljeprisene stiger også godt – Brent-oljen er opp 1,7 prosent til 68,14 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,6 prosent til 64,66 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 67,15 dollar.

Fin fart på lokomotiver

Equinor leder an i børsoppgangen med en kursoppgang på over 3 prosent. Oljekjempen har torsdag – i likhet med en hel rekke andre selskaper – kommet med kvartalstall. Disse viste resultatvekst, løftet av høyere olje- og gasspriser samt eiendelssalg.

Forøvrig er Aker BP opp 1,6 prosent og OKEA opp 3,7 prosent.

Børskjempen Orkla knuste forventningene med sine tall, og stiger også solid.

DNB slo også forventningene, men kursutslagene er mindre. Fra å ha vært ned tidligere, er bankaksjen nå opp rundt én prosent.

Se oversikt over alle torsdagens kvartalstallsslipp her.

Aksjer til værs

Torsdagens hittil klare vinneraksje er Bergen Carbon Solutions, som er opp mer enn 35 prosent. Øystein Stray Spetalen-favoritten har inngått en intensjonsavtale med et japansk selskap om utvikling av forretningsforhold. Spetalen-selskapet Saga Pure er samtidig opp nær 10 prosent.

Hexagon Purus stiger rundt 10 prosent etter meldingen om milliardkontrakt med lastebilprodusenten Nikola. Hexagon Composites handles også vesentlig opp.

Røde aksjer

EXACT Therapeutics faller mest i lunsjtider torsdag. Aksjen er ned 8,9 prosent til 24,60 kroner, uten at det foreligger noen nyheter fra selskapet. Det er imidlertid ventet at det vil komme med årsrapporten for 2020 i dag.

Cadeler faller drøyt 5 prosent etter å ha gjennomført en emisjon på 794 millioner kroner, der tegningskursen var 34,50 kroner. Onsdag, før emisjonen ble kunngjort, endte aksjen på 37,30 kroner.

Kjell Inge Røkke-duoen Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture faller rundt 5 prosent hver. Statens varslede nedsalg ble gjennomført, som innebærer at 33,1 millioner aksjer er solgt i begge selskaper.

Aker BioMarine faller også rundt 5 prosent etter sine kvartalstall , mens Aker Solutions stiger drøyt 2 prosent etter ny, grønn kontrakt.

Andre tunge

Blant øvrige tungvektere er Storebrand, Kahoot og Europris opp rundt 3 prosent hver, sistnevnte etter å ha presentert sine beste kvartalstall noen gang torsdag.

Nel faller marginalt, Mowi er ned nær en prosent, mens Scatec er ned nær 2 prosent.