Wall Street synker tross sterke nøkkeltall

Wall Street åpner i rødt fredag.

S&P 500 faller 0,6 prosent fra start. Nasdaq er ned 0,8 prosent og Dow Jones er ned 0,4 prosent fra start.

På makrosiden kom det i dag tall for privat forbruk, inntekter og kjerne-PCE.

Kjerne-PCE i USA – Feds foretrukne inflasjonsmål – var opp 1,8 prosent sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Det var helt på linje med forventningene.

Amerikanske statistikkmyndigheter melder fredag at private inntekter i USA var opp 4,2 prosent på månedsbasis i mars.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet av konsensusprognoser fra Trading Economics at det private forbruket skulle opp 4,1 prosent.

Samtidig steg private inntekter i USA opp 21,1 prosent, der det var ventet 20,3 prosent.

Rekordresultat

Torsdag kveld la Amazon frem sin kvartalsrapport på første kvartal. Selskapet fikk et resultat på 15,79 dollar pr. aksje, mot 5,01 dollar pr aksje i samme periode året før. Dette er godt over estimatene på forhånd, som ventet et resultat på 9,54 dollar aksjen, ifølge TDN Direkt.

Også omsetningen på 108,5 milliarder dollar slo forventningene som på forhånd var på 104,46 milliarder.

Ifølge CNBC er dette det fjerde kvartalet på rad Amazon leverer rekordresultater. Nyhetstjenesten skriver også at Amazon fortalte at de ikke venter den covid-19-induserte økningen av netthandelen vil falle bort etter hvert som pandemien faser ut.

Amazon-aksjen stiger rundt 2 prosent fra start fredag.