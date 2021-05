Tungvekteren Scatec falt tosifret - dro med seg børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,30 prosent til 1.076,45 poeng fredag.

I løpet av dagen presenterte en rekke selskaper, her kan du se oversikten over alle som har lagt frem førstekvartalstall fredag.

Scatec falt kraftig i løpet av dagen, etter å ha lagt frem sitt resultat for første kvartal. Selskapet mer enn doblet produksjonen, og endte kvartalet med en EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 631 millioner kroner i første kvartal, opp fra 503 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Aksjekursen endte ned 11,0 prosent til 224,50 kroner pr. aksje. Det ble omsatt for 833,9 millioner kroner i løpet av dagen, og aksjen endte følgelig som dagens mest omsatte.

Ifølge TDN Direkt, som har snakket med analytikere fra Carnegie og ABG Sundal Collier, kan nedgangen skyldes at det i kvartalsrapporten fremgikk at Scatec er i brudd med lånebetingelser i Ukraina. Pareto Securities skriver i en oppdatering at Ukraina-situasjonen fremhever emerging markets-risikoen i selskapets virksomhet.

Analytiker Eivind Garvik i Carnegie uttalte til TDN Direkt at bruddet i seg selv ikke er noe nytt og kaller det for et «teknisk brudd» som bankene har definert som et brudd på grunn av at Ukraina har kuttet i tariffene sine.

- Markedet ser på dette bruddet som veldig negativt og sender aksjen ned over 10 prosent, men Scatec på sin side mener selv at dette er relativt udramatisk, sa Garvik til TDN Direkt.

Dagens bevegelser

Bergen Carbon Solutions , som ifølge aksjonærlistene har kjendisinvestor Øystein Stray Spetalens Saga Pure som største eier, steg 64,9 prosent til 58,50 kroner på torsdag etter en intensjonsavtale med et japansk selskap om leveranser av karbonnanofiber. I løpet av fredagen falt oppgangen imidlertid tilbake, og aksjen endte ned 32,1 prosent til 42,0 kroner. Saga Pure, som steg nest mest etter Bergen Carbon Solutions på torsdag, falt på sin side 7,4 prosent.