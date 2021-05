I Hongkong faller Hang Seng 1,48 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,21 prosent.

Sensex i India svekkes 0,71 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,03 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 1,32 prosent.

Markedene i både Kina og Japan er mandag stengt som følge av helligdager.

Investorene i Asia følger fortsatt nøye med på coronautviklingen i India. Over helgen ble det for første gang oppdaget over 400.000 nye daglige smittetilfeller.