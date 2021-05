Oslo Børs flater ut

Oslo Børs åpnet ned, men har flatet ut.

Etter halvannen times handel står hovedindeksen i 1.075,33, ned 0,10 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 745 millioner kroner.

Bevegelser

Finanstilsynet opprettholder overtredelsesgebyret til DNB på 400 millioner kroner for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven. Det sendte aksjen nedover fra start, men har nå snudd opp.

Ocean Sun la frem tallene for første kvartal mandag morgen og kunne melde om en solid kontantbeholdning. Selskapet er dermed rigget for videre vekst. Aksjen er på stigende kurs etter å ha åpnet ned.

Oljemyggen Zenith Energy går tilbake på børs mandag morgen. Før helgen sikret selskapet seg to oljefelt for 100 dollar.

Torsdag skrev Finansavisen at Øystein Stray Spetalen har med aksjer og opsjoner tjent 650 millioner på ni eventyrlige børsdager i Bergen Carbon Solutions. Aksjen falt 32,1 prosent på fredag, til 42,0 kroner, men tar igjen noe av det tapte mandag.

Teknologiselskapet Induct merket pandemien i første kvartal og topplinjen falt 30 prosent fra samme periode i fjor. Aksjen faller på nyheten. INDUCT

Nordic Semiconductor -aksjen har gått som et godstog på Børsen i år, og er opp 52 prosent i 2021. Aksjen har bidratt til at IT-indeksen har knust samtlige sektorindekser på Oslo Børs, og på fredag fikk DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen svaret på spekulasjonene rundt Apple.

Scatec falt 11,0 prosent, til 224,5 kroner, på fredag etter å ha lagt frem resultatene for første kvartal. Selskapet mer enn doblet produksjonen, men analytikere pekte på at nedgangen skyldes at det i kvartalsrapporten fremgikk at Scatec er i brudd med lånebetingelser i Ukraina. Nedturen fortsetter for energiaksjen mandag.

Olje

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,39 prosent til 66,20 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,74 prosent til 63,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Det dårlige sentimentet i oljemarkedet kan, ifølge både Platts og Bloomberg, i stor grad tilskrives smittesituasjonen i India, som mandag rapporterte om over 300.000 nye smittetilfeller for tolvte dag på rad.

Analytikere i ING peker på at smittetoppen i landet enda ikke er nådd, og at de venter en ytterligere nedside i drivstoffetterspørselen i mai, som allerede har falt rundt 6,3 prosent i april, melder Platts.

– Akkurat nå er det vanskelig for markedet å balansere optimismen over sterk vekst i USA og Europa mot den forverrede situasjonen i India, spesielt siden situasjonen er i rask utvikling, sier adm. direktør Vandana Hari i Vanda Insights til Platts mandag, melder TDN Direkt.