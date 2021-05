BioNTech til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 14.028,63 poeng mens Dow Jones står i 34.068,47 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.203,92 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,62 prosent.

Høyt oppe på vinnerlisten finner vi BioNTech som stiger hele 6,9 prosent. Coinbase legger på seg 1,9 prosent mens GameStop stiger 1,1 prosent.

Roger Berntsen skriver i en rapport fra Nordnet at positiv smitteutvikling i USA, Kina og Europa bidro til økt optimisme blant investorene i april. S&P 500 steg 5 prosent i perioden, mens Dow Jones og Nasdaq steg henholdsvis 2,7 og 5,4 prosent.

«Resultatsesongen for 1. kvartal som har pågått en stund har også bidratt positivt til børsutviklingen den siste tiden», slår Berntsen fast.

Nå som gjenåpningen av USA fortsetter venter Handelsbanken at sysselsettingen, spesielt innen tjenestesektoren, vil stige. Med god fart i sysselsettingen er ledigheten ventet videre ned i april, til 5,7 prosent, etter 6,0 prosent i mars.

«Nedgangen dempes imidlertid av at yrkesdeltagelsen, som har falt markert under pandemien, er ventet å snu litt oppover igjen. Samlet sett vil det da fortsatt ta tid å reparere arbeidsmarkedet», skriver Handelsbanken i en rapport mandag.

Oppdatert klokken 15.52: Endelig tall for innkjøpssjefsindeksen for industrien (PMI) i USA endte på 60,5 i april. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 60,6. I forrige måned var indeksen på 59,1.