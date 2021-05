God start på børsuken

Lufthansa-kursen var opp med over 2 prosent på mandag, etter at det tyske flyselskapet opplyste at det i sommer vil tilby reiser til over 100 feriedestinasjoner. Antallet er en ny rekord. Toppsjef Carsten Spohr hintet imidlertid at planen avhenger av at flere land åpner sine grenser for vaksinerte turister og forretningsreisende.

I USA la Estee Lauder frem ferske tall for første kvartal. Inntjeningen ble på 1,62 dollar per aksje, mot ventet 1,32 dollar. Topplinjen skuffet derimot noe, angivelig fordi salget av kosmetikkprodusentens dyrere varer ble rammet av covidrelaterte nedstengninger. Aksjekursen stupte over 4 prosent prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet.

Berkshire Hathaway-kursen steg derimot med 2 prosent, til en ny rekord. Oppturen kom i kjølvannet av Warren Buffets tale til aksjonærene sist lørdag. Den 90-årige toppsjefen opplyste blant annet at konsernets inntjening raskt henter seg inn, i takt med en økonomisk rekyl i USA. I tillegg skal ordningen med tilbakekjøp av egne aksjer utvides med 6,6 milliarder dollar.

Moderna fikk på sin side et kursløft på godt over 2 prosent. Det amerikanske farmasiselskapet meldte at det skal levere 500 millioner covid-vaksinedoser til relativt fattige nasjoner, som del av et FN-støttet program.

For øvrig ble det kjent at IT-produsenten Dell skal selge sin skylagringsvirksomhet til, Boomi, til to investeringsselskaper. Sistnevnte skal betale 4 milliarder dollar, inkludert virksomhetens gjeld. Ved 16-tiden var Dells aksjekurs likevel opp med mindre enn 1 prosent.