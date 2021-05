«Sell in May and go away». Det gjelder ikke for månedens første handelsdag, da to av de tre ledende indeksene stengte i grønt. Inflasjonsforventninger og resultatrapporter preget overskriftene.

Dow Jones var opp 0,71 prosent til 34.115,33 poeng.

S&P 500 steg 0,27 prosent til 4.192,65 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0.48 prosent til 13.895,12 poeng.

Investeringsselskapet Berkshire Hathaway, med Warren Buffett i spissen, kunne mandag rapportere om økning i driftsresultatet på 20 prosent. Rapporten sendte aksjen opp 1,6 prosent opp. Verdt å merke seg var det også at «Orakelet fra Omaha» opplyste til CNBC at Greg Abel vil overta etter han på kort sikt som adm. direktør i selskapet, dersom han av en eller annen grunn hadde måttet tre av.

Buffett meldte samtidig på presentasjonen at han ser inflasjon i nesten alle selskapene som Berkshire Hathaway er investert i, og påpekte at det er uunngåelig at prisene går opp. Sentralbanksjef, Jerome Powell, uttalte forrige uke at han forventet at inflasjonen vil stige midlertidig og deretter falle tilbake til målet på rundt 2 prosent. Det skriver CNBC.

Telekomgiganten Verizon steg 0.3 prosent etter at de opplyste at de ville selge Verizon Media til private equity-selskapet Apollo Global Management for 5 milliarder dollar.

Tesla og Amazon var blant de som var med på å tynge den teknologitunge Nasdaq-indeksen. Teknologigigantene falt henholdsvis 3,5 prosent og 2,3 prosent. Nedgangen til Tesla var blant annet drevet av gårsdagens nyheter om at fabrikken i Tyskland vil ikke starte produksjonen før mot slutten av januar i 2021.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,5 prosent til 18,16.

Gullprisen steg 1,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.791,40 dollar.

Nordsjøoljen steg 1,1 prosent til 67,48 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,5 basispunkter til 0,020 prosent.

Renten på 2-åringen forble uendret på 0,160 prosent.

10-års renten falt 1,9 basispunkter til 1,606 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 0,5 basispunkter til 2,289 prosent.