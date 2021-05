Rød start på New York-børsen

Etter en svak åpning på New York-børsen fortsatte nedgangen utover kvelden. Nasdaq-indeksen har gått ned 2,52 prosent og står i 13.552,84 poeng mens Dow Jones står i 34.007,50 poeng etter en nedgang på 0,31 prosent. S&P 500 faller 1,13 prosent til 4.145,88 poeng.

Blant de store tek-aksjene notert på Nasdaq ser man mye rødt. Mest brutalt er det for Apple som er ned 4,26 prosent, til 126,90 dollar per aksje. Ned går det også med Facebook (ned 2,54 prosent), Microsoft (ned 2,37 prosent), Amazon ned (3,20 prosent), Tesla (ned 3,03 prosent) og Alphabet (ned 2,68 prosent).

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,58 prosent.

– Det gjelder å satse på aksjer som ikke vil straffes ved en litt høyere rente, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Handelsbanken skriver i en oppdatering at det er liten tvil om at inflasjonen vil bli høy i en periode fremover. Analytikere blir ikke overrasket om vi ser årsveksten i KPI opp mot 5 prosent de neste månedene.

«Men i utgangspunktet ser ikke den amerikanske sentralbanken dette som et problem. Som kjent er det Feds vurdering at den forestående inflasjonsoppgangen er et forbigående fenomen, og ikke starten på en sterkere inflasjonstrend», understreker Handelsbanken.

«Ifølge Warren Buffett er store deler av amerikansk økonomi “red hot”. Warren Buffetts Berkshire Hathaway (+1,5 prosent) er for øvrig en av årets vinneraksjer med en oppgang på 20,4 prosent», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 74,4 milliarder dollar i mars, fra et revidert underskudd på 70,5 milliarder foregående måned. Ifølge TDN Direkt var det ventet et underskudd på 74,5, milliarder dollar.