Nel raste 15 prosent på børsen

Oslo Børs endte dagen ned 0,75 prosent til 1.077,01 poeng tirsdag.

Tungvekteren Nel raste ned 15,8 prosent i løpet av dagen etter at selskapet presenterte sitt resultat for første kvartal. Resultatet før skatt endte på et underskudd på over en halv milliard, og omsetningen ble lavere enn hva analytikerne ventet.

Dagens bevegelser

Norwegian Finans Holding , som står bak Bank Norwegian, endte dagen opp 9,7 prosent til 98,50 kroner, etter at det mandag kveld ble kjent at Nordax hever budet på banken med 10 kroner til 100 kroner pr. aksje.

John Fredriksens Frontline steg 1,0 prosent etter at selskapets aksjekurs ble oppjustert med én dollar av Pareto Securities fra 6,75 dollar til 7,75 dollar aksjen. På Oslo Børs endte aksjen på 65,6 kroner. Meglerhuset gjentar sin hold-anbefaling.

Oljeselskapet Aker BP endte opp 0,9 prosent etter at Norne Securities oppjusterte kursmålet fra 260 til 270 kroner med en kjøpsanbefaling. Aksjen ble omsatt for 238,50 kroner.

Riggselskapet Prosafe steg 6,9 prosent, og fortsetter dermed gårsdagens oppgang på seks prosent.

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling steg godt frem til lunsjtider, men falt så på ettermiddagen og endte ned 12,9 prosent.

Tungvekteren Scatec falt 6,1 prosent i løpet av dagen. Meglerhuset ABG Sundal Collier mener at nedgangen fører til en kjøpsmulighet.

Bergen Carbon Solutions endte som dagens børsvinner, der prisen steg 13,4 prosent. Kursutviklingen har vært svært volatil de siste dagene.

Telenor falt 1,9 prosent etter at selskapet presenterte kvartalsresultatet, som viste at selskapet endte kvartalet med et saftig underskudd.

Magseis Fairfield endte ned 6,5 prosent etter at selskapet økte underskuddet fra 11,6 til 15,9 millioner dollar i første kvartal.

Kjell Inge Røkkes energiselskap Aker Clean Hydrogen skal samarbeide med øykommunen Aukra, som ligger rett vest for Molde, for å utforske mulighetene om å realisere et produksjonsanlegg for hydrogen, ifølge en melding fra selskapet. Kursen endte ned 7,2 prosent.

Aker Horizons falt 7,2 prosent etter å ha lagt frem sitt resultat. Aker Carbon Capture endte ned 8,7 prosent etter resultatet.

Olje

Ved stengetid på børsen blir et fat nordsjøolje (brent spot) omsatt for 68,50 dollar, en oppgang på 1,2 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen blir på sin side omsatt for 65,24 dollar fatet, opp 1,2 prosent.

ANZ-analytikere mener ifølge TDN Direkt at etterspørselen i India har blitt truffet så hardt at raffinerier i India forsøker å eksportere drivstoff. Salget av bensin falt til 2,14 millioner tonn i april, det laveste nivået siden august.

«Det svært ukontrollerte utbruddet i India vil fortsette å være den største nedsiderisikoen i oljepriser for nå», sier OCBC-analytikere, som ifølge nyhetsbyrået venter at salgspresset vil bygge seg opp hver gang brent-oljen prøver å krysse 68 dollar fatet.