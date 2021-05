Rød dag på Wall Street etter utspill fra finansministeren

Det amerikanske aksjemarkedet reagerte med røde tall og det ble den verste verste børsdagen siden mars, etter at finansminister Janet Yellen tirsdag uttalte at hun kan skimte en renteheving i horisonten.

Etter kalddusjen hentet Dow Jones seg imidlertid inn igjen, og endte opp marginale 0,06 prosent til 34.133,03. S&P 500 falt 0,67 prosent, til 4.164,66. Verst gikk det med teknologitunge Nasdaq, som falt hele 1,88 prosent, til 12.63,50.

Bill Gates, som eier 1,37 prosent av Microsoft og nylig annonserte at han og Melinda Gates skilles, kunne se verdien av Microsoft-aksjen falle med 1,62 prosent, til 247,79 dollar per aksje.

Tesla-aksjen falt 1,65 prosent, Alphabet falt 1,55 prosent, mens Facebook endte ned 1,31 prosent.

En forklaring på dagens børsfall var at den amerikanske finansministeren, Janet Yellen, uttalte at renten muligens må settes opp, for å unngå at den spirende veksten i USA fører til en overoppheting av økonomien.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt likevel til 1,589 prosent.

Vix-indeksen, som måler den forventede volatiliteten på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene, steg med 5,35 prosent, til 19,28. Den var tirsdag over 20 poeng, noe den ikke har vært siden mars.

Gull, olje og krypto

Gullprisen falt 0,77 prosent, til 1.777,80.

Prisen på et fat med nordsjøolje steg 1,98 prosent, til 68,90 dollar per fat. WTI olje steg 1,88 prosent, til 65,71 dollar fatet.

Bitcoin falt med 5 prosent, til 54.548,23 dollar. Satiremynten Dogecoin, som nå har den fjerde største markedsverdien av all kryptovaluta, steg nye 37,13 prosent. Det var før Elon Musk, som i det siste har gitt seg selv tilnavnet Dogefather , skulle gjøre en opptreden på det amerikanske underholdningsprogrammet Saturday Night Live.