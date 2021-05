Blandet utvikling og stengte børser i Asia

Hang Seng i Hongkong har helt falt utvikling. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,61 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,85 prosent.

Markedene i Japan og Kina er stengt på grunn av offentlige høytidsdager. Markedene i Sør-Korea er også stengt.

Onsdagens handel i de asiatiske markedene følger utviklingen på Wall Street tirsdag kveld der S&P 500 falt på storsalg i teknologiaksjer. Det gikk verst utover teknologitunge Nasdaq, som falt 1.88 prosent, og indeksen noterte med det den verste dagen siden mars.

«Teknologi- og vekstaksjer reagerte negativt på kommentaren fra Yellen om at Fed kan trenge å øke renten for å hindre økonomien fra å bli overopphetet», skriver analytikere fra ANZ Research i et morgennotat.

Finansminister Janet Yellen la senere til at hun ikke ser et kommende inflasjonsproblem, og at prisøkninger vil være midlertidige som et resultat av forsyningsproblemer og en innhenting i oljeprisen.