General Motors til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 13.741,21 poeng mens Dow Jones står i 34.174,54 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.182,75 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,61 prosent.

General Motors knuste forventningene i første kvartal. Den amerikanske bilgiganten oppnådde et justert resultat pr. aksje på 2,25 dollar, mens konsensus var på 1,04 dollar pr. aksje, ifølge TDN Direkt. Omsetningen var imidlertid noe lavere enn analytikernes forventning. Aksjen stiger 3,2 prosent i åpningsminuttene.

Tall fra ADP Employer Services viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 742.000 personer i april. Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning i sysselsettingen på 800.000 personer.

Tirsdag ble en tung dag for teknologiselskapene i USA til fordel for sykliske aksjer.

«Denne sektorrotasjonen, som for øvrig har pågått en stund allerede, skjøt ytterligere fart etter uttalelser fra tidligere sentralbanksjef, og nåværende finansminister, Janet Yellen. For å hindre at økonomien overopphetes vil den amerikanske sentralbanken måtte heve renten, i følge Yellen. Dette tolket mange investorer dithen at Yellen mener Fed er på etterskudd», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.