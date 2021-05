Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.082,12 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 6,0 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 69,62 dollar, opp 0,2 prosent. Equinor gikk opp 2,2 prosent og sluttet på 175,10 kroner mens Aker BP klatret 4,3 prosent til 248,80 kroner. -

Styret i Q-Free mottok tirsdag et bud på 100 prosent av aksjene i selskapet fra et ikke navngitt USA-basert selskap til 14,40 kroner pr. aksje. Styret har presentert tilbudet for Q-Frees største aksjonær, Rieber & Søn, som sitter på 45 prosent av aksjene. Rieber & Søn har imidlertid avslått budet. Onsdag la aksjen på seg 24,5 prosent før den sluttet på 9,96 kroner.

Tirsdag kveld ble det kjent at oljeselskapet Wintershall Dea terminerer kontrakten med Northern Oceans borerigg «West Mira» etter flere uønskede hendelser de seneste månedene. Onsdag falt Northern Ocean-aksjen 38,2 prosent til 7,07 kroner.

Aker Solutions har forbedret resultatet med 800 millioner kroner det seneste året, og leverte bedre resultater enn ventet i første kvartal.

– Vi fortsatte å øke ordreboken ved å sikre flere viktige, nye kontrakter i kvartalet. (..) Den sterke ordreboken i alle segmenter er et viktig fundament for våre vekstambisjoner, sier Aker Solutions-sjef Kjetel Digre i en melding. Aksjen gikk opp 4,1 prosent til 14,70 kroner.

På tirsdag ble det klart at Norwegian henter 6 milliarder , med blant annet John Fredriksen som hjørnestensinvestor, og emisjonskursen ble satt til 6,26 kroner pr. aksje. Førstkommende fredag slippes Norwegians tegningsretter på Oslo Børs. Fra onsdag ble flyselskapets aksje handlet eks. tegningsrettene. Aksjen endte dagen på 39,43 kroner.

Tirsdag stupte Nel 15,8 prosent etter at selskapet presenterte resultatet for første kvartal. Onsdag falt aksjen ytterligere 3,4 prosent til 19,45 kroner.

I første kvartal 2021 økte Adevinta inntektene til 182,1 millioner euro, opp fra 174,5 millioner euro i samme periode i fjor. Resultatet ble imidlertid påvirket av store nedskrivinger. Aksjen falt 3,1 prosent til 140,20 kroner.

Quantafuel falt ytterligere 6,3 prosent til 34,10 kroner.