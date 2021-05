Blandet i Asia i påvente av viktige nøkkeltall

I Japan har børsene åpnet igjen etter nasjonale høytidsdager og Nikkei stiger 1,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,6 prosent.

De kinesiske børsene har også vært stengt, og Shanghai Composite i Kina faller 0,2 prosent, mens CSI 300 faller 1,3 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,2 prosent.

I Sør-Korea er Kospi, som også har vært stengt på grunn av høytidsdager, opp 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,5 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger derimot 0,26 prosent.

Asia-børsene handles blandet torsdag i påvente av amerikanske arbeidsledighetstall for april som kommer fredag.

Janet Yellen sa tidligere denne uken at rentene må stige for å holde veksten under kontroll. Det skremte Wall Street, som har gått blandete dager i møte.

– Til tross for konstante forsikringer fra Yellen og Federal Reserve om at den kommende økningen i inflasjon ikke vil være permanent, er markedene naturlig nok litt mer urolige, sier Rodrigo Catril, forex-strateg i National Australia Bank.