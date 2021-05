Oslo Børs åpnet rett opp torsdag, men snudde markant ned rundt kl. 10.30.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1077,54 poeng, ned 0,42 prosent, og følger med det oljeprisens fall.

Olje

Brentoljen koster i skrivende stund 68,47 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent, mens WTI-oljen faller 0,2 prosent til 65,13 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 69,68 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

EIA la onsdag ettermiddag frem offisielle tall for amerikanske oljelagre som viste et lagertrekk på 8 millioner fat forrige uke. På forhånd var det ventet et lagertrekk på 2,2 millioner fat, ifølge Trading Economics. Tallene viste også at bensinlagrene steg med 0,7 millioner fat forrige uke.

Ifølge Bloomberg-analytiker Henik Fung er det en risiko for at det vil komme en korreksjon i oljeprisene, skriver Bloomberg torsdag.

Analytikeren trekker frem krisen i India i tillegg til høyere tilbud fra OPEC+ som årsaker, hvor sistnevnte vil øke tilbudet med om lag 2 millioner fat gjennom juli.

I rødt

Kahoot la frem et sterkt kvartal og rapporterte om markant økning i aktive brukere, firedobling av omsetningen, men tredobling av tapene . Selskapet meldte like før børsen åpnet at det kjøper amerikanske Clever Inc. som er verdsatt til opptil 4,2 milliarder kroner.

Det ble innført automatisk børspause etter høyt handelsvolum i John Fredriksen-dominerte Golden Ocean, som falt tosifret fra start. Handelen er nå i gang igjen og fallet har dempet seg til rundt 6-7 prosent. Det er ingen nyheter som bidrar til fallet. Selskapet har nylig gjennomført repareringsemisjon med nettoproveny på like over 140 millioner kroner.

BWE faller tungt etter Afrika-smell. DNB Markets spår kursfall på 10-20 prosent i aksjen, og treffer spikeren på hodet. Aksjen var ned 19 prosent rundt fem minutter etter handelen tok til og børspausen var hevet. Panoro Energy straffes av samme grunn.

En mengde selskaper presenterte rapport for første kvartal i de tidlige morgentimer torsdag.

Røkke-dominerte Philly Shipyard taper på driften, men økte inntektene vesentlig.

Volue leverte et noe sterkere resultat enn fjoråret, og venter omsetning på 1 milliard kroner i år.

DNO leverte kraftig resultathopp, men aksjen faller på børs.

Odfjell SE leverte klart dårligere tall i første kvartal enn på samme tid i fjor.

Veidekke snudde til overskudd, men investorene lar seg ikke imponerere.

I grønt

Shelf Drilling har sikret seg ti års forlengelse av kontrakt i Persiabukten. Aksjen stiger fra start.

Huddlestock Fintech børsmeldte i natt at det har kjøpt opp et nordisk fintech-selskap. Aksjen stiger tosifret.

Schibsted leverte et sterkt kvartal og slo estimatene. Aksjen stiger.