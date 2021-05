Vaksineaksjene straffes knallhardt på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 13.527,75 poeng mens Dow Jones står i 34.289,32 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent fra onsdagens rekordhøye sluttnotering. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.163,75 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,59 prosent.

Vaksineaksjene får hard medfart i åpningsminuttene. BioNTech faller 13,7 prosent, Moderna er ned 7,8 prosent mens Pfizer faller 2,7 prosent. Ifølge NTB har EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sagt at EU er klar til å diskutere det amerikanske forslaget om å dele patenter for coronavaksiner.

498.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 1. mai, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er 42.000 færre søkende til arbeidsledighetstrygd enn ventet. Konsensus var et antall førstegangssøkende på 540.000.

Dagens tall er det laveste siden 14. mars 2020 da jobless claims var på 256.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var pr. 24. april 3,69 millioner, noe som er en økning på 37.000 fra forrige ukes reviderte tall.

Torsdag har det også blitt kjent at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA økte med 5,4 prosent på årsbasis i årets første kvartal. Her var det ventet en oppgang på 4,3 prosent.