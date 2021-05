Grønne aksjer fikk svi på rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.073,85 torsdag, etter en nedgang på 0,76 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7.731 millioner kroner.

Indeksen åpnet rett opp fra start, men stemningen surnet utover dagen og fulgte trenden i oljemarkedet.

Oljen ned

Frontkontrakten for Brent-oljen står torsdag ettermiddag i 68,52 dollar fatet, som tilsvarer en nedgang på 0,6 prosent så langt i dagens handel. Dette er også en drøy dollar under nivået ved stengetid onsdag. WTI-oljen faller 0,7 prosent til 65,13 dollar fatet.

Bloomberg-analytiker Henik Fung øyner risiko for en oljepriskorreksjon, melder nyhetsbyrået. Fung argumenterer med India-krisen i tillegg til høyere tilbud fra OPEC+, som vil jekke opp sin med rundt 2 millioner fat pr. dag gjennom juli.

Etter snart en times handel ligger Wall Street i negativt terreng, mens toneangivende Europa-børser også er forsiktig ned én time før stengetid.

Nel-smell

Resultatsesongen fortsetter å prege handelen på Oslo Børs, der et selskap som la frem tall for to dager siden markerte seg spesielt negativt. Nel skuffet da med sin kvartalsrapport og Der Aktionär, som har vært bjellesauen for tyske investorer, spår kraftige kursfall og aksjonærflukt. Aksjen endte ned 10 prosent til 17,50 kroner på dagens høyeste volum.

Kahoot firedoblet omsetningen, men tredoblet også tapene ifølge rapporten lagt frem torsdag. Selskapet meldte like før børsen åpnet at det kjøper amerikanske Clever Inc. som er verdsatt til opptil 4,2 milliarder kroner. Aksjen endte ned nesten 8 prosent til 71,90 kroner.