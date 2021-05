Dow Jones til ny rekord

Etter å ha falt i den tidlige handelen, har stemningen på Wall Street snudd.

Dow Jones stiger i skrivende stund 0,5 prosent til 34.401,53, og har tidligere torsdag vært oppe i 34.448,43 – som dermed er ny intradag all-time high. Sluttrekorden lyder på 32.230,34, og ble satt onsdag.

Liker jobbtallene

Nasdaq er opp 0,2 prosent til 13.605,38, mens den bredere S&P 500-indeksen trekker opp 0,4 prosent til 4.185,89.

Markedet lar seg oppmuntre av at dagens jobless claims kom inn bedre enn forventet , dagen før den viktige arbeidsmarkedsrapporten. Konsensus peker mot at 978.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i april, mens arbeidsledighetsraten ventes ned fra 6,0 til 5,8 prosent.

Rapporten karakteriseres av mange som «månedens viktigste» nøkkeltall.

– Dagens jobbtall er nok et bevis på at vi er ett steg nærmere full økonomisk gjeninnhenting, raskere enn noen kanskje hadde ventet seg. Når vi begynner å se ordentlig momentumbygging på jobbfronten, vil alles øyne være på hvordan dette påvirker Fed, hvis noe i det hele tatt, sier investeringsdirektør Mike Loewengart hos E-Trade Financial til CNBC.

PayPal opp, Etsy ned

Blant enkeltaksjer stiger PayPal over 2 prosent etter at selskapet la frem bedre inntjening enn ventet i første kvartal. Topplinjeveksten kom inn over 30 prosent.

Apple og bankduoen Goldman Sachs og JP Morgan stiger 0,7-0,8 prosent, mens Tesla er blant taperne med et fall på halvprosenten.

Etsy utmerker seg negativt med et fall på 14-15 prosent etter å ha advart mot lavere inntekter når coronapandemien avtar.

