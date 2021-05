Ny rekordnotering for Dow Jones

De toneangivende indeksene på Wall Street stengte med oppgang torsdag.

Markedet lot seg oppmuntre av at dagens jobless claims kom inn bedre enn forventet , dagen før den viktige arbeidsmarkedsrapporten. Konsensus peker mot at 978.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i april, mens arbeidsledighetsraten ventes ned fra 6,0 til 5,8 prosent.

Rapporten karakteriseres av mange som «månedens viktigste» nøkkeltall.

– Dagens jobbtall er nok et bevis på at vi er ett steg nærmere full økonomisk gjeninnhenting, raskere enn noen kanskje hadde ventet seg. Når vi begynner å se ordentlig momentumbygging på jobbfronten, vil alles øyne være på hvordan dette påvirker Fed, hvis noe i det hele tatt, sier investeringsdirektør Mike Loewengart hos E-Trade Financial til CNBC.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,82 prosent til 4.201,62

Industritunge Dow Jones steg 0,93 prosent til 34.548,53 og ny all-time high.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpnet med nedgang, men hentet seg inn mot stengetid og steg 0,37 prosent til 13.632,84.

Bare tre av de 30 aksjene i Dow Jones-indeksen falt. Walgreens og McDonalds falt marginale 0,02 og 0,08 prosent, mens Caterpillar endte ned 0,3 prosent.

Vinnerne ble Cisco Systems og Goldman Sachs, fulgt av IBM og JPMorgan Chase, som steg henholdsvis 2,6 prosent, 2,3 prosent og 2,2 prosent.

VIX-indeksen falt 4,0 prosent til 18,39.

10-års renten falt 0,8 basispunkter til 1,568 prosent.

Etter stengetid på råvarebørsen i New York var oljeprisen fremdeles ned og lettoljen falt videre med 1,2 prosent til 64,86 dollar. Brent falt 1,0 prosent til 68,25 dollar.

Gullprisen var opp 31,2 dollar til 1.815,5 dollar og juli futures på bitcoin falt 1.315 dollar til 56.645 dollar.