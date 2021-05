Tre aksjer stupte torsdag – snur nå kraftig opp

Oslo Børs åpnet opp fredag morgen.

Rundt kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.080,05, opp 0,58 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Resultatsesongen fortsetter å prege Oslo Børs. Her kan du se alle selskapene som har lagt frem tall.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,10 prosent til 68,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent til 64,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor klatrer 1,17 prosent til 176,24 kroner, mens Aker BP er opp 1,36 prosent til 246,60 kroner.

Opptur

Norwegian stiger 15,93 prosent til 35,04 kroner, og har på det meste i dag blitt omsatt for 38,56 kroner. Flyselskapets tegningsretter er fra og med fredag morgen tilgjengelig for handel, og disse omsettes nå for 16,55 kroner.

Én tegningsrett gir retten til å tegne seg for én ny aksje i emisjonen, som koster 6,26 kroner.

Tidligere denne uken har det vært mye action i flyaksjen. Onsdag ble Oslo Børs nødt til å innføre en rekke børspauser, da aksjekursen på det verste var opp 72,5 prosent . Torsdag korrigerte den ned drøye 23 prosent.

– Kursen på NAS-aksjer har vært en gåte i lang tid. Det gjelder i høyeste grad nå også, sa forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg Gambak til Finansavisen onsdag.

Nel endte torsdag ned 10 prosent. Selskapet skuffet da de for et par dager la frem sin kvartalsrapport, og Der Aktionär, som har vært bjellesauen for tyske investorer, spår kraftige kursfall og aksjonærflukt.

Ferske aksjonærlister viser fredag imidlertid at Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier nå er inne blant de 50 største aksjonærene, og Nel-aksjen klatrer 6,57 prosent til 18,65 kroner.

Også i Q-Free har det denne uken vært store svingninger. Aksjen steg onsdag kraftig etter amerikansk bud, men korrigerte torsdag ned nesten 13 prosent. Fredag topper aksjen vinnerlisten på nytt med en oppgang på 14,52 prosent til 9,94 kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker kunne i morges melde at den verdijusterte egenkapitalen steg med 9 milliarder til 62,2 milliarder kroner i første kvartal. Aksjen klatrer 4,53 prosent til 646,00 kroner.

I rødt

Emballasjeselskapet Bewi la torsdag kveld frem førstekvartalstall , og meldte samtidig at de skal hente 250 millioner kroner for å finansiere oppkjøpet av 54,21 prosent-andelen av polske Izoblok.

Aksjen faller fredag morgen 4,70 prosent til 28,40 kroner.

Ørn Software vil også hente penger . Styret kaller nå inn til ekstraordinær generalforsamling 14. mai, og ber der om en emisjonsfullmakt på 20 prosent av selskapets aksjekapital. Det sender aksjen ned 12,62 prosent til 11,01 kroner.

Smarttelefon-veksten fortsetter for poLight . Selskapet tredoblet inntektene i første kvartal, men vokste gjorde også underskuddet, og aksjen faller 8,32 prosent til 185,20 kroner.