Norwegian ligger an til å bli dagens børsvinner

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger ved lunsjtider på 1.086,28 poeng, en oppgang på 12 prosent i løpet av dagen.

Dagens bevegelser

Nel stiger 6,8 prosent ved lunsjtid etter at aksjen endte ned 10 prosent på torsdag etter at selskapet la frem sin kvartalsrapport. I tillegg kom det fredag frem at Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier har dukket opp på selskapets aksjonærlister, men Spetalen selv benekter for at han sitter på aksjer i selskapet.

Salataksjen Kalera stiger 3,1 prosent etter at Pareto Securities besluttet å ta opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 40 kroner pr. aksje. I skrivende stund omsettes aksjen for 29,80 kroner.

Emballasjeselskapet Bewi la torsdag kveld frem førstekvartalstall , og meldte samtidig at de skal hente 250 millioner kroner for å finansiere oppkjøpet av 54,21 prosent-andelen av polske Izoblok . Emisjonen ble fullført, og aksjen ligger ned 5,0 prosent.

Kriserammede Norwegian stiger mest av aksjene på børsen ved lunsjtider, der kursen ligger opp 12,5 prosent. Flyselskapets tegningsretter er fra og med fredag morgen tilgjengelig for handel.

Aker Solutions -aksjen stiger 1,1 prosent etter at meglerhuset Carnegie høynet kursmålet på aksjen fra 15 til 17 kroner.

Q-Free henter seg inn 10,6 prosent etter at aksjen falt nesten 13 prosent på torsdag.

Kjell Inge Røkkes Aker stiger 4,1 prosent på børsen etter at selskapet i morges melde at den verdijusterte egenkapitalen steg med 9 milliarder til 62,2 milliarder kroner i første kvartal.

Olje

Ved lunsjtider omsettes et fat brent-olje for 67,97 dollar, en nedgang på 0,4 prosent siden i går.

WTI-oljen faller også 0,4 prosent, og omsettes for 64,6 dollar.