«Beyond bad» fra Beyond Meat

Beyond Meat er blitt en favoritt blant investorer som satser på «bærekraft», ettersom selskapet lager vegetarprodukter som både ser ut og smaker litt som ekte kjøtt. Bunnlinjen i årets første kvartal var imidlertid rødere enn en blodig biff. Underskuddet ble på 42 cent per aksje, mens analytikerne hadde ventet 19 cent. Også topplinjen skuffet, og ifølge ledelsen skyldtes nedturen at Covid-19 har svekket etterspørselen både i butikkene og restaurantene.

Beyond Meat-aksjen gjorde raskt tregangeren, etter børsnoteringen i 2019, men utviklingen var langt ifra bærekraftig, og i dag er nivået nær halvert fra toppnoteringen for nesten to år siden. Kursfallet fredag ettermiddag, norsk tid, utgjorde over 6 prosent.

Adidas, som stadig beskyldes for å utnytte lavtlønnede fabrikkarbeidere og følgelig regnes som uspiselig blant enkelte investorer, fikk derimot et kursløft på 7 prosent. Sko- og klesprodusentens inntekter i Kina økte i første kvartal med 156 prosent fra samme periode i fjor, og dessuten venter ledelsen en samlet omsetningsvekst på 17-19 prosent i år. Adidas opplyste at den hyggelige trenden har styrket seg, siden utgangen av mars. I første kvartal bedret topplinjen seg med 27 prosent, mens fortjenesten skjøt opp fra 26 millioner euro til 502 millioner euro.

Også Square, som tilbyr mobile betalingssystemer, mørbanket analytikernes forventninger. Inntjeningen på 41 cent per aksje var 25 cent bedre enn konsensusestimatet. I tillegg var inntektene langt bedre enn ventet, delvis på grunn av flere bitcointransaksjoner. Som kjent har verdien av og interessen for verdens ledende kryptovaluta steget kraftig siden nyttår. Squares aksjekurs var opp med rundt 6 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet på fredag.