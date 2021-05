Nytt tungt Nel-fall på rød Oslo Børs

Oslo Børs steg i åpningen mandag, men har nå snudd ned.

Like etter kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.087,12, ned 0,48 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,87 prosent til 68,79 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,82 prosent til 65,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen klatrer stiger etter helgens cyber-angrepet som i helgen satte USAs største oljeproduktrørledning ut av spill.

«Den største ukjente er hvor lenge nedstengningen vil vare, men så klart jo lenger det varer jo mer bullish vil det være for raffinerte produktpriser», sier råvarestrateg Warren Patterson, ifølge TDN Direkt.

Equinor styrkes 0,26 prosent til 178,66 kroner, mens Aker BP er ned 0,85 prosent til 245,50 kroner.

Opptur

Bergen Carbon Solutions klatrer 7,32 prosent til 34,88 kroner. Selskapet meldte søndag at de nå har sendt sin første pakke med karbon-nanofiber til sin kunde i Japan.

Aksjen har den siste halvannen uken falt tungt, etter at Øystein Stray Spetalen massesolgte.

Blant de mest omsatte aksjene er John Fredriksen-dominerte Golden Ocean opp 4,83 prosent til 79,20 kroner.

Rana Gruber stiger 5,85 prosent til 78,49 kroner. DNB Markets skriver mandag i en rapport at høy etterspørsel etter stål i Kina skal være grunnen til et solid løft i jernmalmprisene. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Rana Gruber-aksjen.

I rødt

Nel faller 7,40 prosent til 18,01 kroner, som dagens foreløpig mest omsatte aksje.

Fredag steg aksjen hele 11,1 prosent , trolig som følge av at kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen dukket opp på selskapets aksjonærliste med fire millioner aksjer gjennom sitt selskap Tycoon Industrier. Spetalen kontaktet imidlertid Finansavisen og benektet at han har kjøpt aksjer i selskapet.

Mandag morgen er Spetalen borte fra aksjonærlisten, etter kun én dag.

Ellers blant tungvekterne faller Nordic Semiconductor 3,92 prosent til 206,00 kroner, mens Scatec svekkes 4,41 prosent til 205,70 kroner.

Norwegian er høyt på taperlisten med et fall på 8,45 prosent til 33,32 kroner. Flyselskapets tegningsretter ble fredag tilgjengelig for handel, og disse omsettes nå for 10,70 kroner.