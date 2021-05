Dow Jones over 35.000 poeng

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 13.641,39 poeng mens Dow Jones står i rekordhøye 34.947,08 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret på 4.232,53 poeng.

Oppdatert klokken 15.53: Dow Jones står nå i rekordhøye 35.007,71 poeng, opp 0,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,57 prosent.

Coronavaksinen som er utviklet av Biontech og Pfizer trenger foreløpig ingen justering for å virke mot nye coronavarianter. Det melder tyske Biontech, ifølge N3B. Kort tid etter at mandagens handel tok til på Wall Street stiger BioNTech-aksjen 7,3 prosent mens Pfizer legger på seg 0,7 prosent

De amerikanske arbeidsledighetstallene for april måned skuffet stort da de ble sluppet fredag.

«Markedet ventet at det ble skapt en millioner arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i forrige måned, mens fasit viste kun 266.000. I tillegg ble tallene for mars revidert ned fra en million til 770.000. De «svake» jobbtallene gjør det mindre sannsynlig at Fed, den amerikanske sentralbanken, vil gjøre store endringer i rentepolitikkene på kort sikt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Handelsbanken slår fast at bedringen i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter med et lavere tempo enn ventet inn i andre kvartal.

«Trolig har coronarestriksjoner bidratt til å holde sysselsettingsveksten mer tilbake enn ventet, og muligens har knapphet på tilgjengelig arbeidskraft i enkelte bransjer også bidratt. Fremover ventes det at sysselsettingen skyter mer fart ettersom økonomien åpnes stadig mer opp», skriver Handelsbanken i en rapport.