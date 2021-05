Rana Gruber skjøt opp etter DNB-analyse og ny kontrakt

Oslo Børs steg i åpningen, men endte i rødt mandag.

Da børsen stengte sto hovedindeksen i 1.088,73 poeng, ned 0,34 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brentoljen sto da børsen stengte bratt ned 0,4 prosent til 67,91 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,6 prosent til 64,43 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen steg store deler av mandagen, men snudde ned mot slutten av dagen. I helgen ble USAs største oljeproduktrørledning satt ut av spill av et cyber-angrep.

Rørledningen transporterer mer enn 2,5 millioner fat olje pr. dag. Wells Fargo skriver i et notat at hvis blokaden varer i mer enn 10 dager er det fare for at det blir vesentlig mangel på drivstoff i de sørøstlige delstatene i USA.

«Den største ukjente er hvor lenge nedstengningen vil vare, men så klart jo lenger det varer jo mer bullish vil det være for raffinerte produktpriser», sier råvarestrateg Warren Patterson, ifølge TDN Direkt.