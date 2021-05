Bredt fall i teknologi på Wall Street

Utviklingen mandag kom i kjølvannet av svake makrotall fredag.

«Markedet ventet at det ble skapt en millioner arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i forrige måned, mens fasit viste kun 266.000. I tillegg ble tallene for mars revidert ned fra en million til 770.000. De «svake» jobbtallene gjør det mindre sannsynlig at Fed, den amerikanske sentralbanken, vil gjøre store endringer i rentepolitikkene på kort sikt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Handelsbanken slo fast at bedringen i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter med et lavere tempo enn ventet inn i andre kvartal.

«Trolig har coronarestriksjoner bidratt til å holde sysselsettingsveksten mer tilbake enn ventet, og muligens har knapphet på tilgjengelig arbeidskraft i enkelte bransjer også bidratt. Fremover ventes det at sysselsettingen skyter mer fart ettersom økonomien åpnes stadig mer opp», skriver Handelsbanken i en rapport.

Dow Jones falt 0,09 prosent til 34.745,2 og er med det opp 13,5 prosent i år.

3M var dagens vinner etter en oppgang på 2,2 prosent.

På motsatt side var chipprodusenten Intel dagens taper etter en nedgang på 3,0 prosent.

14 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Kjente selskaper som Nike og Visa falt henholdsvis 1,1 og 2,7 prosent.

Vaksineprodusenter

S&P 500 endte ned 1,04 prosent til 4.188,4. Det vil si at indeksen er opp 11,5 prosent siden nyttår.

BioNTech-aksjen steg 10,2 prosent, mens Pfizer steg 0,7 prosent. Oppgangen kom etter at vaksinen selskapene har produsert, foreløpig ikke trenger noen justering for å virke mot nye coronavarianter. Det melder tyske BioNTech, ifølge N3B.