Straffes etter tirsdagens kvartalstall

Tirsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.069,56 poeng, ned 1,8 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 67,74 dollar, ned 0,7 prosent. Equinor faller 1,8 prosent til 176,92 kroner mens Aker BP faller 2,6 prosent til 242 kroner.

I første kvartal 2021 omsatte Hexagon Purus for 57 millioner kroner, mot 48 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet før skatt endte på minus 104 millioner kroner, mot et negativt resultat på 66 millioner kroner for et år siden. Aksjen faller 8,7 prosent til 36,05 kroner.

REC Silicon økte i første kvartal inntektene til 28,1 millioner dollar, opp fra 24,7 millioner i samme periode i fjor. EBITDA endte på 4,0 millioner dollar, mot 1,9 millioner i første kvartal 2020.

– Etterspørselen etter polysilisium og silangass har styrket seg de siste kvartalene, og vi forventer at denne trenden vil fortsette, sier REC-sjef Tore Torvund i en kommentar. Aksjen faller 7,5 prosent til 14,75 kroner.

Etter børsens stengetid mandag meldte Kahoot at selskapet ønsket å utstede opptil 25 millioner nye aksjer. Det skjedde til en kurs på 68 kroner stykket. Pengene skal brukes i forbindelse med det allerede kjente oppkjøpet av det amerikanske læringsselskapet Clever. Tirsdag faller aksjen 8,3 prosent til 64,40 kroner.

Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 223,5 millioner danske kroner i første kvartal, ned fra 248,1 millioner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 188 millioner danske kroner.

– Samlet sett er vi fornøyd med resultatene fra dette kvartalet. Laksemarkedet har blitt hardt rammet av covid-19, men i løpet av kvartalet har vi også sett tydelige tegn til forbedringer i markedet, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen i en kommentar. Aksjen faller 2,2 prosent til 698,20 kroner.

Kongsberg Defence & Aerospace er tildelt en utvidelse av CROWS-rammekontrakten inngått med den amerikanske hæren i september 2018, ifølge en melding fra selskapet. Utvidelsen har en verdi på 500 millioner dollar, cirka 4,1 milliarder kroner, og er avhengig det amerikanske forsvarets fremtidige behov og tildelinger. Kongsberg-aksjen stiger 1,4 prosent til 212,60 kroner.