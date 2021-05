Wall Street fortsetter nedgangen

De toneangivende indeksene på Wall Street faller videre tirsdag, etter mandagens teknologiras.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 1,3 prosent.

Industriindeksen Dow Jones faller 0,8 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite faller 2,2 prosent.

TDN Direkt skriver tirsdag at meglerrapporter viser til at nedgangen kommer som følge av en kombinasjon av frykt for høye aksjeverdier og økende renter, samtidig som Verdens helseorganisasjon (WHO) sa at den indiske koronavirusvarianten gir grunn til bekymring globalt.

Renten på den tiårige amerikanske statsrenten handles opp ett basispunkt til 1,61 prosent, mens dollarindeksen handler ned 0,1 prosent. Det er også en markant økning i den impliserte volatiliteten for S&P-500 gjennom VIX-indeksen, som har steget 28 prosent det siste døgnet til 22,20 poeng.

I tillegg presenterte oljekartellet Opec sin månedsrapport i forkant av børsåpningen, der medlemmene gjentok sitt estimat på den globale oljeetterspørselen.