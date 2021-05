Norwegian-krakk på Oslo Børs

- - - - - - - - - -

Tirsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,6 prosent før den sluttet på 1.070,84 poeng. Det ble omsatt aksjer for 8,2 milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,44 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor falt 1,6 prosent og sluttet på 177,26 kroner mens Aker BP falt 2,5 prosent til 242,20 kroner.

Norwegian stupte hele 21,9 prosent før aksjen sluttet på 26,35 kroner samtidig som tegningsrettene falt 15,7 prosent til 6,49 kroner. Røkke-selskapene Aker Horizons, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen falt 5-7 prosent mens profilerte aksjer som Nel, Scatec og Quantafuel falt henholdsvis 5,4 prosent, 1,4 prosent og 9,7 prosent.

I årets første kvartal fikk Huddly et underskudd på 257,5 millioner kroner. Aksjen falt 30,4 prosent til 9,92 kroner.

I første kvartal 2021 omsatte Hexagon Purus for 57 millioner kroner, mot 48 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet før skatt endte på minus 104 millioner kroner, mot et negativt resultat på 66 millioner kroner for et år siden. Aksjen gikk ned 8,9 prosent og sluttet på 36 kroner.

REC Silicon økte i første kvartal inntektene til 28,1 millioner dollar, opp fra 24,7 millioner i samme periode i fjor. EBITDA endte på 4,0 millioner dollar, mot 1,9 millioner i første kvartal 2020. Aksjen falt 13,1 prosent til 13,86 kroner.

Etter børsens stengetid mandag meldte Kahoot at selskapet ønsket å utstede opptil 25 millioner nye aksjer. Det skjedde til en kurs på 68 kroner stykket. Pengene skal brukes i forbindelse med det allerede kjente oppkjøpet av det amerikanske læringsselskapet Clever. Tirsdag falt aksjen 13,3 prosent til 60,90 kroner.

Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 223,5 millioner danske kroner i første kvartal, ned fra 248,1 millioner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 188 millioner danske kroner. Aksjen falt 0,8 prosent til 707,80 kroner.