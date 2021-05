Nasdaq spratt opp igjen etter tung start

Dagen på Wall Street har vært preget av mye røde tall. Teknologiindeksen Nasdaq falt umiddelbart 2 prosent etter børsene åpnet, men den hentet seg godt inn i løpet av dagen og endte å falle med «bare» 0,09 prosent til 13.389,43 da børsene stengte.

Falt i starten gjorde også indrustriindeksen Dow Jones da børsene åpnet. Den klarte imidlertid ikke hente seg like godt inn som teknologiindeksen, og endte ned 1,36 prosent til 34.270,61. Den brede S&P 500 endte med å falle 0,87 prosent, til 4.152,10.

«Fryktindeksen» VIX som måler den forventede volatiliteten på S&P 500 steg med 11,09 prosent, til 21,84.

Som følge av inflasjonsfrykt startet store teknologiselskaper som Netflix og Amazon børsdagen med kursfall. Begge selskapene så etterspørselen etter aksjene sine stige i løpet av dagen, og endte begge i grønt med en stigning på henholdvis 1,72 og 1,05 prosent.

Like godt gikk det ikke med Tesla (-1,88 prosent), Apple (-0,74 prosent), Google (-0,95 prosent) og Microsoft (-0,38 prosent), som alle endte dagen med et kursfall. Facebook steg med 0,18 prosent til 306,46 dollar per aksje.

I løpet av dagen gikk sentralbanksguvernør Lael Brainard ut og dempet inflasjonsfrykten. Det førte til at flere selskaper hentet seg inn i løpet av dagen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen steg med 18 basispunkter til 1,622 prosent.

Verdien av nordsjøoljen steg 0,41 prosent til 68,60 dollar fatet. Et fat med WTI Crude steg med 0,74 prosent, til 65,43 dollar.

Grønt for krypto

Verdien av de ti mest verdifulle kryptovalutaene har alle steget det siste døgnet. Bitcoin har økt 3,15 prosent til 56.781 dollar per mynt. Ethereum har steget 5,17 prosent til 4.088 dollar. Stiger gjorde også Dogecoin, som steg med 11,58 prosent til 0,514 dollar.