De tre toneangivende amerikanske indeksene har hatt en tung uke så langt. Mandag sank Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq 0,09, 1,04 og 2,55 prosent. Nedturen fortsatte på tirsdag, og de tre indeksene endte henholdsvis 1,36, 0,87 og 0,09 prosent i minus.

Rødt er det også fra start onsdag, og pilen peker rett ned etter kort tids handel:

Dow Jones er ned 0,41 prosent, til 34.127,09 poeng.

S&P 500 synker 0,71 prosent til 4.123,74 poeng.

Nasdaq raser 1,34 prosent til 13.209,42 poeng.

En times tid før åpningen tikket det inn inflasjonstall fra USA, som viste at konsumprisene steg 4,2 prosent på årsbasis i april, det meste siden høsten 2008. 4,2 prosent var også langt over konsensus på 3,6 prosent.

På månedsbasis var kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat og energi, opp 0,9 prosent. Ikke siden april 1982 har USA registrert en så stor kjerneinflasjon.

Bekymringen øker nå blant investorene for en raskere oppgang i rentene som følge av den sterke økningen i konsumpriser, ifølge Reuters. The Wall Street Journal skriver at det økte inflasjonsnivået kan føre til at Federal Reserve må øke de korte rentene raskere enn signalisert. Det vil kunne dempe utviklingen til aksjer som har tjent på lave renter.

Den amerikanske tiåringen, som er renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid og ofte omtalt som «verdens viktigste rente», har fått et ytterligere oppsving etter inflasjonsnyheten. Den ligger nå på 1,672 prosent, ifølge CNBC.