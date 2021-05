Inflasjonsfrykten sitter fortsatt godt i det amerikanske markedet

Etter dagens nyhet om at de amerikanske konsumprisene har økt 4,2 prosent på et år, er det mye usikkerhet i markedet. Konsumprisøkningen var høyere enn forventet og er den høyeste siden sommeren 2008. Frykten for inflasjonsøkningen sitter altså fortsatt godt i markedet. «Fryktindeksen» VIX måler den forventede volatiliteten på S&P 500. Den steg i løpet av dagen med 26,33 prosent, til 27,59. Det er det høyeste siden mars.

Her følger dagens børstall.

Dow Jones gikk i løpet av børsdagen ned 1,99 prosent, til 33.587. S&P 500 falt 2,14 prosent, til 4.063. Nasdaq, som i løpet av gårsdagen klarte å hente inn en initiell nedgang på 2 prosent, raste i dag ned 2,67 prosent til 13.031.

Det var utelukkende røde tall blant de store selskapene på teknologiindeksen Nasdaq. Tesla falt med hele 4,42 prosent, til 589,89 dollar aksjen. Apple falt 2,49 prosent, til 122,77 dollar per aksje. Brutalt gikk det også med Alphabet (-3,08 prosent), Amazon (-2,23 prosent), Netflix (-2,04 prosent), Facebook (-1,30 prosent) og Microsoft (-2,94 prosent) som alle sammen falt i løpet av børsdagen.

Verdien på den tiårige amerikanske statsobligasjonen gikk imidlertid opp 69 basispunkter, til 1,695 prosent.

Et fat med Nordsjøolje steg også, med 0,76 prosent til 69 dollar fatet.

Rødt også i krypto

På kryptomarkedet har det også gått trått de siste 24 timene. Bitcoin har falt med 4 prosent, til 54.300 dollar. Det tilsvarer 453 700 norske kroner per mynt. I løpet av det siste døgnet har også Elon Musk-favoritten Dogecoin falt med nesten 10 prosent, til 46 cent per enhet. Dårlig gikk det også med krypto-nykommeren Internet Computer, som har sunket med drøyt 15 prosent i verdi det siste døgnet. Kun Ethereum-kopien Polkadot økte i verdi blant de ti mest verdifulle kryptovalutaene i verden, med en stigning på 2,70 prosent til 38,85 dollar per mynt.