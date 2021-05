Comeback på Wall Street

Gode makrotall sendte de toneangivende indeksene på Wall Street opp fra start, og den gode stemningen holdt seg helt til stengetid. En solid kalddusj på onsdag , etter sterke inflasjonstall, ble dermed byttet ut med et oppsving.

S&P 500 endte opp 1,22 prosent til 4.112,50 poeng.

Dow Jones steg 1,29 prosent til 34.021,45 poeng.

Nasdaq stengte opp 0,72 prosent til 13.124,99 poeng.

Mange av de store teknologiaksjene har hatt en blytung uke så langt, men flere fikk revansje i dag. Apple endte opp 1,79 prosent, Microsoft steg 1,69 prosent, Amazon økte med 0,30 prosent, mens Alphabet steg 1,31 prosent.

Noen opptur ble det derimot ikke for Tesla-aksjen, som endte ned 3,09 prosent. Elon Musks selskap har rast 14,79 prosent på børs i løpet av den seneste uken. Det ble også en blytung dag for den elektriske konkurrenten Nio, som dundret ned 7,31 prosent, og har sunket 17,24 prosent den siste uken.

Viktig makro

Torsdag kom to viktige makrotall fra USA, henholdsvis produsentprisene (PPI) for april og ukentlige tall for førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, bedre kjent som «jobless claims».

I april økte produsentprisene med 0,6 prosent og på ett år er prisene opp 6,2 prosent, som er den største økningen siden U.S. Bureau of Labor Statistics begynte å følge tallet i 2010.

På forhånd ventet konsensus en økning på 0,3 prosent, ifølge FactSet.

Samtidig kom også «jobless claims», som viste at 473.000 amerikanere har søkt om arbeidsledighetstrygd i forrige uke. Det er 34.000 lavere enn uken før.

Ifølge CNBC ventet økonomene at 490.000 ville søke om støtte.