Quantafuel pauset etter kraftig oppgang

Oslo Børs faller fredag morgen.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.058,88, ned 0,65 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,25 prosent til 66,82 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent til 63,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 69,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag, og oljeprisen har dermed falt betydelig.

Investorer veier ifølge TDN Direkt nå utsiktene for stigende etterspørsel mot akselerasjon i inflasjon som kan føre til at sentralbanker trekker tilbake støttende pengepolitikk.

Det er også fortsatt bekymring for smitteøkningen i India og påvirkningen på oljeetterspørselen, mens gjenoppstart av Colonial-rørledningen i USA demper tilbudsbekymringene.

– Aksjemarkedene ser ut til å ha ristet av seg inflasjonsfrykten, men råolje har så langt ikke klart å gjøre det samme, sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,01 prosent til 176,04 kroner, mens Aker BP er ned 1,43 prosent til 241,50 kroner.

DNO faller 8,88 prosent til 8,71 kroner, etter at det torsdag ble meldt at KRG vil endre vilkårene i nedbetalingsplanen for gjenstående oljebetalinger fra 2019 og 2020.

Opptur

Seadrill stiger fredag 12,69 prosent til 2,06 kroner etter ny milliardkontrakt i Afrika.

Sonadrill Holding, et 50/50 joint venture med et selskap tilknyttet Sonangol E.P., har sikret seg en kontrakt for 12 brønner i Angola for boreskipet Sonangol Quenguela.

Quantafuel styrkes også. Aksjen stiger nå 20,92 prosent til 34,80 kroner.

Selskapet kunne i morges melde at driftsunderskuddet økte i første kvartal, men at selskapet nå forventer full produksjon ved Skive-fabrikken i Danmark i løpet av tredje kvartal.

Bergen Carbon Solutions melder på sin side at de nå har inngått intensjonsavtale med et japansk selskap. Aksjen er opp 4,89 prosent til 32,50 kroner.

Også industriselskapet Cambi har signert en intensjonsavtale, med Charlotte Water, en avdeling i City of Charlotte i North Carolina. Aksjen klatrer 5,74 prosent til 16,39 kroner.