Seadrill stiger på milliardkontrakt

Oslo Børs begynte dagen med nedgang, og ved lunsjtider ligger indeksen ned 0,2 prosent.

Dagens bevegelser

Riggselskapet Seadrill , der John Fredriksen er storeier, stiger om lag 19,2 prosent etter at det meldte om en milliardkontrakt for bruk av boreskipet Sonangol Quanguela i Afrika.

Ellers er det Quantafuel som stiger mest av aksjene på børsen, der selskapets aksje ligger opp 20,5 prosent etter at det i forkant av børsåpning presenterte sitt kvartalsresultat. Selskapet kunne i morges melde at driftsunderskuddet økte i første kvartal, men at selskapet nå forventer full produksjon ved Skive-fabrikken i Danmark i løpet av tredje kvartal.

Bergen Carbon Solutions stiger 5,7 prosent etter at selskapet meldte at det har inngått intensjonsavtale med et japansk selskap.

Industriselskapet Cambi har signert en intensjonsavtale, med Charlotte Water, en avdeling i City of Charlotte i North Carolina. Ved lunsj ligger aksjen opp 6,5 prosent.

Wallenius Wilhelmsen -aksjen stiger 2,6 prosent etter at meglerhusene DNB Markets og Kepler Cheuvreux begge høynet kursmålet på aksjen. Mens førstnevnte nøyer seg med å gå fra 30 til 36 kroner, slår sistnevnte til og plusser på med hele 13 kroner til 51 kroner. Ved lunsj omsettes aksjen for 30,36 kroner.

Fjordkraft-aksjen faller 2,7 prosent på børsen etter at selskapet la frem sitt kvartalsresultat, der det kom frem at resultatet før skatt falt fra 236 millioner kroner i første kvartal 2020, til 161 millioner i tilsvarende periode i år.

Olje

Ved lunsjtider omsettes et fat brent-olje for 67,71 dollar, en oppgang på 1,1 prosent siden i går.

Investorer veier ifølge TDN Direkt nå utsiktene for stigende etterspørsel mot akselerasjon i inflasjon som kan føre til at sentralbanker trekker tilbake støttende pengepolitikk.

Det er også fortsatt bekymring for smitteøkningen i India og påvirkningen på oljeetterspørselen, mens gjenoppstart av Colonial-rørledningen i USA demper tilbudsbekymringene.

– Aksjemarkedene ser ut til å ha ristet av seg inflasjonsfrykten, men råolje har så langt ikke klart å gjøre det samme, sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge TDN Direkt.