Quantafuel steg tosifret på ukens siste handelsdag

Hovedindeksen på Oslo Børs lå for det meste på nedgang i løpet av dagen, men hentet seg noe inn ved stengetid. Børsen stengte opp 0,4 prosent til 1.069,8 poeng.

Opptur

Quantafuel ble dagens børsvinner, der aksjen steg 21,6 prosent etter at selskapet la frem sitt kvartalsresultat. Selskapet kunne i morges melde at driftsunderskuddet økte i første kvartal, men at selskapet nå forventer full produksjon ved Skive-fabrikken i Danmark i løpet av tredje kvartal.

John Fredriksen-dominerte Seadrill endte dagen opp 14,9 prosent etter at selskapet meldte om en milliardkontrakt for bruk av boreskipet Sonangol Quanguela i Afrika.

Cambi steg 12,9 prosent på børsen etter at det meldte om en intensjonsavtale med Charlotte Water, en avdeling i City of Charlotte i North Carolina.

Bergen Carbon Solutions endte dagen opp 0,7 prosent etter at selskapet meldte at det har inngått intensjonsavtale med et japansk selskap.

Kahoot steg 5,1 prosent i løpet av dagen etter at DNB Markets nedjusterte kursmålet på aksjen fra 135 til 100 kroner. Meglerhuset skriver imidlertid samtidig at gevinstmuligheten er større enn tidligere.

Nedtur

Oljeselskapet DNO falt 6,0 prosent i løpet av dagen etter at selskapet på torsdag meldte om et varsel fra kurdiske selvstyremyndigheter i Nord-Irak (KRG) om endringer i nedbetalingsplanen for pengene de skylder for oljesalg i 2019 og 2020. Der DNO og Genel Energy tidligere skulle få 50 prosent av de ekstra inntektene i enhver måned der Brent-oljeprisen overstiger 50 dollar fatet, reduseres andelen til 20 prosent.

Kriserammede Norwegian fortsatte nedgangen, og endte ned 11,6 prosent.

Olje

Ved stengetid på Oslo Børs omsettes et fat brent-olje for 68,33 dollar, en oppgang på 2,0 prosent.

WTI-oljen omsettes for 65,01 dollar, opp 1,9 prosent.

Investorer veier ifølge TDN Direkt nå utsiktene for stigende etterspørsel mot akselerasjon i inflasjon som kan føre til at sentralbanker trekker tilbake støttende pengepolitikk.

Det er også fortsatt bekymring for smitteøkningen i India og påvirkningen på oljeetterspørselen, mens gjenoppstart av Colonial-rørledningen i USA demper tilbudsbekymringene.