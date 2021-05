Wall Street avsluttet rød uke i grønt

Det var likevel ikke nok til å unngå at uken som helhet endte i minus.

Etter en uke som startet med røde tall avsluttet de amerikanske markedene uken på en positiv måte. Her er dagens nøkkeltall fra Wall Street.

Alle de tre ledende markedsindeksene endte fredagens handelsdag med oppgang. Dow Jones steg 1,06 prosent til 34.382 – en økning på over 350 punkter. Den brede S&P 500 steg med 1,49 prosent til 4.173. VIX-indeksen, som viser markedes forventninger til prissvingninger falt hele 18,81 prosent til 18,78. Det tyder på at det er mindre usikkerhet i markedet. Teknologiindeksen Nasdaq steg mest, med 2,32 prosent til 13.429.

De toneangivende indeksene gikk som en berg- og dalbane i løpet av uken. Dow Jones falt nesten 1.200 poeng fra mandag til onsdag. S&P 500 og Nasdaq falt i løpet av samme periode med henholdsvis 4 og 5 prosent. Siste halvdel av uken hentet indeksene seg inn, men endte uke 19 i rødt.

På onsdag kom det nye inflasjonstall. De viste at fra april 2020 til april 2021 har det vært en konsumprisvekst på 4,2 prosent. Det sendte sjokkbølger gjennom de amerikanske markedene. I løpet av hele uken falt S&P 500 med mer enn 1 prosent. Nasdaq ble truffet enda hardere og ligger 2,3 prosent lavere enn den gjorde ved ukestart.

«Denne ukens nedgang var en god ting» sa Tony Dwyer, markedsstrateg hos Canaccord Genuity, til CNBC. Han la til at «mot sommeren må det komme en korreksjon av en størrelse som eliminerer den overdrevne optimismen i markedet».

Teknologiaksjene gjorde det best

De mest kjente aksjene på teknologi-indeksen steg også fredag. Apple (1,98 prosent), Microsoft (2,11 prosent), Tesla (3,16 prosent), Amazon (1,94 prosent) og Google (2,21 prosent). Facebook som sliter med at vaksinemotstandere bruker plattformen til å spre budskapet sitt, steg 3,50 prosent til 316,04 dollar per aksje.

Prisen på den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt med 36 basispunkter til 1,632 prosent.

Verdien på et fat med nordsjøolje steg med 2,51 prosent til 68,73 dollar fatet. Verdien av et fat med WTI-olje steg også, med 2,44 prosent til 65,38 dollar.

Grønt også i krypto

De siste 24 timene har det også gått bra i kryptoverdenen. Markedet fikk seg en knekk etter at Elon Musk annonserte at man likevel ikke vil få anledning til å kjøpe biler fra Tesla med bitcoin. Fredag henter de fleste inn noe av de negative ukessnittene.

Blant de tre myntene som gjør at man kan slutte i toppjobben i Goldman Sachs, steg Bitcoin 1,77 prosent, til 50.233 dollar per mynt. Videre steg Musk-favoritten Dogecoin hele 47,18 prosent, til 0,5745 dollar per mynt. De to myntene hadde likevel negative ukessnitt på henholdsvis 13,15 og 9,65 prosent.

Ethereum har i motsetning til de to øvrige kryptoene et positivt ukessnitt på 15,70 prosent. Den økte også fredag, med 10,14 prosent, til 4.063 dollar per mynt.