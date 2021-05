Wall Street endte i rødt mandag

De tre ledende indeksene i USA endte ned 17. mai etter forsøk på sluttspurt.

Dow Jones endte ned 0,16 prosent, mens S&P 500-indeksen var ned 0,25 prosent og teknologitunge Nasdaq-indeksen faller 0,60 prosent.

Tesla har falt 29 prosent siste tre måneder, og fortsatte fallet ned 3,1 prosent mandag.

Søndag impliserte Elon Musk, adm. direktør i Tesla, at Tesla hadde solgt bitcoin-beholdningen sin. Tidlig mandag morgen sendte imidlertid Tesla-toppen ut ny Twitter-melding om at selskapet ikke har solgt sin beholdning.

Det sendte bitcoin-kursen ut på en berg-og-dal-banetur og verdens største kryptovaluta står vesentlig svakere etter mandagens bevegelser. Kursen står nå like over 44.000 dollar pr. enhet.

Tidligere i uken ble det klart at Tesla gjør helomvending og ikke vil godkjenne bitcoin som betaling for Tesla-biler etter bekymring for miljøet og strømforbruket i forbindelse med mining etter bitcoins.

Mandag kunngjorde også AT&T at datterselskapet Warnermedia slår seg sammen med Discovery. Det forventes at sammenslåingen vil danne et selskap verdt over 150 milliarder dollar.

Warnermedia eier blant annet HBO, CNN og Warner Bros, mens Discovery blant annet eier TV Norge, Fem, Max og Eurosport. AT&T-aksjen steg umiddelbart 4 prosent etter nyheten, men endte ned 2,8 prosent. Discovery-aksjen skjøt opp 10,2 prosent, men endte ned 4,5 prosent.

Kinesiske nøkkeltall fra industrien viste at industriproduksjonen steg 9,8 prosent i april sammenlignet med samme periode i fjor. Det var på linje med konsensus, ifølge Reuters. Tallene er hentet fra kinesiske myndigheter.

Detaljhandelen i april steg også med 17,7 prosent, men her ventet Reuters-analytikere en økning på 24,9 prosent.