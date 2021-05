Oslo Børs stiger i åpningen – biotek-aksje fyker opp etter gladmelding

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.083,18, opp 1,25 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,07 prosent til 69,63 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,08 prosent til 66,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt er det bedre etterspørselsutsikter som løfter prisene. Antall passasjerer på flyplasser i USA har steget til det høyeste nivået siden pandemien startet, og sammen med økonomisk oppsving i Kina og deler av Europa, utligner dette bekymringene om svakere forbruk i India.

– Styrken i råoljeetterspørselen i Kina var bullish for prisene. Kina prosesserte rekordhøye 232 millioner tonn råolje fra januar til april, opp 12 prosent fra samme periode i 2019 før pandemien, sier råvareanalytiker Avtar Sandu i Phillips Futures, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor er opp 1,10 prosent til 180,74 kroner, mens Aker BP stiger 2,75 prosent til 254,00 kroner

Opptur

BerGenBio har tirsdag kommet med en gladmelding som sender aksjen opp 12,21 prosent til 28,26 kroner

Biotek-selskapet kunne i morges melde at fase 2-studien for bemcentinib viser lovende resultater for innlagte coronapasienter.

Quantafuel ble fredagens børsvinner med en oppgang på over 20 prosent etter å ha lagt frem sine førstekvartalstall. Mandag styrkes aksjen ytterligere 5,66 prosent til 36,98 kroner.

HydrogenPro klatrer 8,17 prosent til 27,80 kroner etter melding om at selskapet nå blir en del av den nye kommersialiseringsplattformen HyDeal North America.

Blant tungvekterne er Norsk Hydro opp 2,64 prosent til 55,30 kroner, Kahoot styrkes 2,90 prosent til 62,10 kroner, og Nordic Semiconductor klatrer 3,39 prosent til 201,40 kroner.

Kriserammede Norwegian stiger 16,81prosent til 25,86 kroner.

I rødt

Til tross for bred oppgang på Oslo Børs, er det noen av de mest omsatte aksjene som faller.

Nel svekkes 0,26 prosent til 17,00 kroner, Scatec er ned 1,74 prosent til 203,40 kroner, mens Mowi faller 0,28 prosent til 210,50 kroner.