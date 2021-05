Ved lunsjtider ligger hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2 prosent til 1.082,65 poeng.

Dagens bevegelser

Bergen Carbon Solutions ligger ved lunsjtider opp 17,6 prosent på børsen. Det er ikke knyttet noen spesifikke nyheter til oppgangen.

Det kriserammede flyselskapet Norwegian stiger 18,2 prosent, og konkurrerer med Bergen Carbon Solutions om å bli dagens vinneraksje. Ved lunsjtider ble det meldt at selskapets restruktureringsplan har fått endelig godkjennelse i High Court of Ireland og Oslo byfogdembete.

Wallenius Wilhelmsen -aksjen stiger 7,6 prosent etter at meglerhuset ABG Sundal Collier meldte at det oppjusterer aksjens kursmål fra 22 til 25 kroner. Ved lunsjtider omsettes aksjen for 32,98 kroner.

BerGenBio meldte i morges at fase 2-studien for bemcentinib viser lovende resultater for innlagte coronapasienter. Aksjen steg på nyhetene, og ligger opp 4,9 prosent.

Quantafuel stiger videre tirsdag etter at selskapet på fredag la frem sine førstekvartalstall. Ved lunsj er aksjen opp 7,7 prosent.

HydrogenPro steg ved børsåpning 8,17 prosent etter melding om at selskapet nå blir en del av den nye kommersialiseringsplattformen HyDeal North America, men har i løpet av noen timers handel falt noe tilbake og ligger opp 2,3 prosent.

Oljeprisen over 70 dollar

Ved lunsjtider ligger brent-oljen opp 0,7 prosent til 70,0 dollar fatet. Prisen steg først over 70 dollar ved børsåpning, og har holdt seg oppe frem til lunsj.

WTI-oljen ligger opp 0,6 prosent til 66,74 dollar.

Ifølge TDN Direkt er det bedre etterspørselsutsikter som løfter prisene. Antall passasjerer på flyplasser i USA har steget til det høyeste nivået siden pandemien startet, og sammen med økonomisk oppsving i Kina og deler av Europa, utligner dette bekymringene om svakere forbruk i India.

– Styrken i råoljeetterspørselen i Kina var bullish for prisene. Kina prosesserte rekordhøye 232 millioner tonn råolje fra januar til april, opp 12 prosent fra samme periode i 2019 før pandemien, sier råvareanalytiker Avtar Sandu i Phillips Futures, ifølge nyhetsbyrået.