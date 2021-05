Grønn aksje til værs før morgendagens oppdatering

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,84 prosent til 1.078,85 poeng.

Dagens bevegelser

Flyselskapet Norwegian ble dagens børsvinner, der aksjen steg 28,42 prosent etter at selskapet meldte at dets rekonstruksjon nå er satt i stein, etter at planen har fått endellig godkjenning i High Court of Ireland og Oslo byfogdembete. Selskapets tegningsretter steg 35,0 prosent, til tross for at investorer som eier tegningsretter, men som ikke benytter seg av disse, vil ikke bli kompensert ved utløpsdatoen 22. mai.

Teknologiselskapet PoLight steg 10,7 prosent etter at selskapet meldte om en ordre av selskapets TLens-produkt.

Agilyx steg 27,1 prosent etter at selskapet meldte at det vil holde en presentasjon 19. mai, der selskapet vil bekrefte sitt mellomlange prosjektpipline-mål. Målet medfører en opptrappingsambisjon med en kapasitet på 500 tonn pr. dag i drift og 1.500-2.000 tonn pr. dag i utviklingsfasen. Den finansielle effekten av dette vil gi Agilyx en omsetning på 200-300 millioner dollar.

Bergen Carbon Solutions steg 28,2 prosent i løpet av dagen, til tross for at det ikke har kommet noen spesifikke nyheter knyttet til aksjen.

Shipping-aksjen Wallenius Wilhelmsen endte dagen opp 5,7 prosent etter at meglerhuset ABG Sundal Collier meldte at det oppjusterer aksjens kursmål fra 22 til 25 kroner. Aksjekursen stengte på 32,40 kroner.

Legemiddelselskapet BerGenBio meldte i morges at fase 2-studien for bemcentinib viser lovende resultater for innlagte coronapasienter. Aksjen åpnet sterkt på børsen, men falt tilbake og endte opp 0,7 prosent.

Resirkuleringsselskapet Quantafuel steg ytterliggere tirsdag etter at selskapet på fredag la frem sine førstekvartalstall, og aksjen endte opp 8,5 prosent. I tillegg meldte selskapet etter stengetid på fredag at selskapets nye viseadm. direktør og kommersielle direktør Dr. Christian Lach samt finansdirektør Kristian Flaten har kjøpt aksjer i selskapet for henholdsvis 472.000 kroner og 104.100 kroner.

Hydrogenpro endte dagen opp 6,4 prosent etter at selskapet meldte at selskapet nå blir en del av den nye kommersialiseringsplattformen HyDeal North America.

Equinor endte som dagens mest omsatte aksje, der aksjen steg 1,5 prosent.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen omsettes et fat Nordsjøolje (brent spot) for 69,22 dollar, en nedgang på 0,6 prosent mot gårsdagen.

WTI-oljen faller 0,8 prosent, og omsettes for 65,81 dollar.

Ifølge TDN Direkt er det bedre etterspørselsutsikter som løfter prisene. Antall passasjerer på flyplasser i USA har steget til det høyeste nivået siden pandemien startet, og sammen med økonomisk oppsving i Kina og deler av Europa, utligner dette bekymringene om svakere forbruk i India.

– Styrken i råoljeetterspørselen i Kina var bullish for prisene. Kina prosesserte rekordhøye 232 millioner tonn råolje fra januar til april, opp 12 prosent fra samme periode i 2019 før pandemien, sier råvareanalytiker Avtar Sandu i Phillips Futures, ifølge nyhetsbyrået.