Rød motbris på Wall Street

(Saken oppdateres.)

Blant de tre største børsindeksene på Wall Street endte alle tre i rødt. Industriindeksen Dow Jones endte dagen med en nedgang på 0,78 prosent, til 34.060. Det gjorde også den brede S&P 500, som i løpet av dagen falt med 0,85 prosent, til 4.127. Det var teknologiindeksen Nasdaq som det i løpet av dagen så ut til å kunne ende med grønne tall, men handelen den siste timen sendte også den ned, med 0,56 prosent, til 13.303. VIX-indeksen steg med 8,06 prosent.

I løpet av dagen steg verdien av John Fredriksen sitt Nasdaq-noterte Golden Ocean med 4,80 til 9,39 dollar per aksje. Det skjedde etter det kom ut at Big Short-legenden Michael Burry sitt Scion Asset Management har kjøpt seg opp i selskapet. Burry har derimot liten tro på de underliggende verdiene i Tesla og har shortet selskapet for 4,4 milliarder kroner. I løpet av dagen steg verdien av selskapets aksje med 0,18 prosent, til 577,87 dollar aksjen.

Det var også en bred nedgang blant noen av de største Wall Street-noterte selskapene. Apple falt med 1,12 prosent, til 124,85 dollar per aksje. Det gjorde også Facebook hvis aksje falt 1,74 prosent i verdi, til 309,96 dollar per aksje. Ned gikk det også med Google (ned 1,16 prosent), Amazon (ned 1,17 prosent) og Microsoft (ned 0,86 prosent).

Før åpningen la Walmart frem ny kvartalstall som slo forventningene. Selskapets verdi steg med 2,17 prosent til 141,91 dollar per aksje.

Verdien av et fat med nordsjøolje har også falt i løpet av dagen med 1,05 prosent. WTI-olje sank med 1,19 prosent.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen var uendret på 1,64 prosent.

Nedgang i krypto

Verdien av flere kryptovaluta har også gått ned i løpet av dagen. Bitcoin har i løpet av de foregående 24 timene sunket med 2,8 prosent, til 42.900 dollar, eller cirka 353.000 kroner per mynt. Falt gjorde også Ethereum (ned 0,75 prosent), Cardano (ned 3,64 prosent) og Dogecoin (ned 4 prosent).