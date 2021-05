Wall Street faller fra start

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner med nedgang onsdag.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 1,3 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 1,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 1,7 prosent.

I forkant av børsåpningen falt Microsoft, Facebook, Alphabet og Apple mer enn én prosent hver under førhandelen.

CNBC skriver onsdag at nedgangen i teknologisektoren kommer i etterkant av et svært bratt fall i kryptomarkedet, som kan ha startet med at Kina advarte selskaper mot å handle i kryptovaluta.

Senere onsdag skal den amerikanske sentralbanken Fed presentere referatet fra sitt aprilmøte, noe som ifølge CNBC kan føre til økt inflasjonsfrykt.

«Det største spørsmålet for markedene akkurat nå er om Fed har rett, og denne økningen i inflasjon er bare midlertidig, for hvis inflasjonen ikke er midlertidig kan den frigjøre en veldig smertefull periode for nesten alle investorer,» uttalte Tom Essaye, grunnlegger av Sevens Report, i et notat.