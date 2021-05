Wall Street faller for tredje dag på rad

De tre ledende børsindeksene fikk seg en kraftig knekk rett etter dagens åpning på Wall Street. Industriindeksen Dow Jones falt nesten 500 poeng i løpet av den første timen etter åpning. I løpet av dagen ble noe av den tunge starten hentet inn og indeksen endte med å falle med 0,48 prosent, ned 164 poeng, til 33.897. Det var et godt stykke over dagens bunnpunkter.

Den brede S&P 500 slet også med at indeksen falt kraftig den første timen. På samme måte hentet den seg også noe inn i løpet av dagen, og stengte ned 0,29 prosent, til 4.115. VIX-indeksen steg 3,94 prosent, til 22,18. Det er et signal om at det forventes større svingninger på indeksen.

«Best» gikk det med Nasdaq-indeksen. Den første timen var også vrien for den teknologitunge indeksen, men det kom seg i løpet av dagen, og da Wall Street stengte var den ned med «bare» 0,03 prosent, til 13.297.

Onsdag offentliggjorde den amerikanske sentralbanken møtereferater som viste at den økende i inflasjonen i landet er et hett tema internt. Det diskuteres blant annet hvorvidt økningen i inflasjonen er mer enn midlertidig og om det snart kan bli aktuelt med pengepolitiske tiltak for å motvirke prisveksten. Sentralbanken holder likevel fast ved den ekspansive pengepolitikken som føres i landet for å bøte på de økonomiske konsekvensene som følge av pandemien, melder Marketwatch.

– Den økonomisk gjenåpningen skaper friksjoner på tilbudssiden som kommer til å avta etterhvert når tilbudet av arbeidskraft øker og forsyningskjedene responderer. Det kan likevel komme til å ta noen kvartaler, sa Bob Miller, administrerende direktør i BlackRock, i skriftlige kommentarer til møtereferatene.

Konsumprisveksten mellom april 2020 og april 2021 på 4,2 prosent var den sterkeste inflasjonen i USA på nesten 13 år.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen steg 34 basispunkter til 1,676 prosent.

Verdien av et fat med nordsjøolje fikk seg også en knekk i løpet av dagen, og sank med 2,95 prosent til 66,68 dollar fatet.

Fortsatt harde dager for krypto

Dagens store tema har nok vært det pågående fallet i markedsverdien til kryptovaluta. Bitcoin-prisen falt til det laveste nivået siden januar. I løpet av dagen var den nede i en verdi på 31.663 dollar per mynt. Prisen har steget siden det. Verdien har sunket med nesten 9 prosent det siste døgnet, til 39.500 dollar per mynt i skrivende stund.

Blant kryptoen som har fått mest omtale den siste tiden går det best med bitcoin. Ethereum og Dogecoin har i løpet av det siste døgnet begge hatt et prisfall på over 23 prosent.

Tirsdag kom den kinesiske sentralbanken med en gjentagelse av advarselen om at kryptovalutaer ikke kan brukes som betalingsmiddel i Kina.