Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 13.374,30 poeng mens Dow Jones står i 33.941,46 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.127,24 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,67 prosent. Prisen på Bitcoin stiger til 42.307 dollar.

«Verdens børser opplevde store fall onsdag, dog de amerikanske hentet seg kraftig inn igjen på slutten av handelsdagen. Investorene frykter at Fed, den amerikanske sentralbanken, vil måtte heve renten tidligere enn antatt gitt økende inflasjonspress i økonomien», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

444.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 15. mai, ifølge USAs arbeidsdepartement. Dette er det laveste antallet siden 14. mars i fjor, da det var 256.000. På forhånd var konsensus 450.000.

For uken før var tallet 473.000. Dette er nå revidert opp til 478.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.751.000 pr. 8. mai. Dette er en økning på 111.000 fra foregående uke, ifølge arbeidsdepartementet. Konsensus her var på forhånd 3.640.000.

Philadelphia Federal-indeksen endte på 31,5 poeng i mai. Ifølge Marketwatch var det ventet en indeks på 43,0 poeng.