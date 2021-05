Grønt rally løftet børsen

Det betyr et resultat på rundt 3,3 milliarder kroner på 100-prosentsbasis.

Ellers i shipping nyter MPC Container Ships godt av et knallsterkt containermarked, og rederiet ble belønnet for sine kvartalstall med 7,9 prosent oppgang til 15,30 kroner på høyt volum. Her reagerte Clarksons Platou med å høyne kursmålet fra 15 til 23 kroner.

Oppkjøpsrykter

Nordic Semiconductor ble gjenstand for oppkjøpsrykter torsdag, og markedet reagerte med å sende aksjen opp nesten 10 prosent på dagens høyeste volum.

Ifølge den italienske avisen Milano Finanza vurderer teknologiselskapet STMicroelectronics å kjøpe Nordic Semiconductor, men konsernsjef Svenn-Tore Larsen avviser overfor Finansavisen ryktet som totalt ukjent og har intet å tilføre.

En annen teknologiaksje, Kahoot, fikk en etterlengtet oppgang på over 10 prosent til 61 kroner etter kraftig kursfall de siste ukene. Ellers fikk mørbankede grønne favoritter som Nel, Scatec og REC Silicon seg også et løft. De to førstnevnte steg pluss minus 5 prosent, sistnevnte over 6 prosent.

Blant få negative tungvektere falt Norsk Hydro 0,6 prosent og TGS 2,9 prosent.

Til topps på forlik

Vinnerlisten toppes av Solstad Offshore, som spratt opp over 19 prosent etter et forlik med Saipem, som gir etter og betaler 98 prosent av Normand Maximus- krav.

En annen grønn favoritt, Bergen Carbon Solutions med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, utmerket seg med over 12 prosent oppgang. Vindnykommeren BW Ideol steg over 8,6 prosent i kjølvannet av onsdagens kvartalstall.

På den positive siden tar vi også med Ultimovacs, som onsdag kveld offentliggjorde lovende resultater for sin kreftforskning i går kveld. Aksjen steg over 7 prosent.

Videre la Everfuel på seg nesten 10 prosent på samarbeidsavtale med Hydro om å etablere et rammeverk for koordinert utvikling, drift og optimalisering av hydrogenelektrolyse basert på fornybar energi i Europa.

Doblingskandidat så rødt

Taperlisten toppes av Axxis Geo Solutions, etter et fall på 10 prosent.

Nærmest følger Nortel og ikke minst Norwegian, begge med en nedtur på over 8 prosent. EAM Solar falt over 6 prosent i kjølvannet av onsdagens kvartalstall.

Blant negative tallfremleggere tar vi med BW Energy, som dro nytte av en sterkere oljepris som sendte resultatet opp. Rapporten klarte likevel ikke å stagge det negativiteten som ble utløst av Gabon-fadesen og aksjen falt 2,3 prosent.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets mener nå at aksjen begynner å bevege seg mot å bli en kjøpskandidat, mens analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux tviholder på sin kjøpsanbefaling og kursmål 55 kroner.

Sistnevnte ser dermed en oppside på 140 prosent fra dagens nivåer.